Российский футболист сравнил уровень отечественного футбола с европейским

Трошечкин сравнил российский футбол с европейским: мы в свободном падении

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин сравнил отечественный футбол с европейским. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы сейчас оторваны, не знаем своего уровня вообще. Российский футбол в свободном падении. Насколько мы сильно движемся вниз — непонятно», — заявил Трошечкин. Хавбек отметил, что оценивать реальный уровень можно будет только после возвращения на мировую арену, поскольку товарищеские матчи не показательны.

Ранее бывший нападающий сборной России бразильского происхождения Ари обратился с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он призвал их вернуть Россию на турниры и посетовал на влияние политики на спорт.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.