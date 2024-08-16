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17:41, 16 августа 2024Спорт

Российский хоккеист раскрыл размер своей пенсии за сыгранные в США 4,5 сезона

Хоккеист Мальцев: пенсия за 4,5 сезона игры в США составила 27,5 тысячи долларов

Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

Хоккеист московского «Спартака» Михаил Мальцев раскрыл в Telegram-канале размер своей пенсии, которую он получит за выступление в США.

Мальцев заявил, что пенсия за 4,5 сезона игры в США составила 27,5 тысячи долларов. «Только получу я их в 2060 году», — отметил 26-летний спортсмен.

Россиянин выступал в США с 2019 по 2023 год. За время заокеанской карьеры Мальцев сменил несколько клубов, поиграв в Национальной хоккейной лиге и Американской хоккейной лиге за «Бингемтон Девилс», «Нью-Джерси Девилс», «Колорадо Иглс», «Лос-Анджелес Кингс» и «Онтарио Рейн».

Ранее футбольный тренер Сергей Ташуев пожаловался на размер пенсии. Специалист рассказал, что получает около 21 тысячи рублей пенсии и небольшую сумму на несовершеннолетнюю дочь.

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      Дарья Коршунова
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