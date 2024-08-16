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13:40, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Самый популярный фестиваль России объявил о возвращении в 2025 году

VK Fest анонсировал даты проведения в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Самый популярный в России фестиваль — VK Fest — открывает раннюю продажу билетов на 2025 год. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах доступны на сайте https://vkfest.ru/

В 2025 году фестиваль соберет гостей в пяти городах. В Санкт-Петербурге — 28-29 июня, в Москве — 12-13 июля. Остальные города, даты и площадки проведения фестиваля будут известны позднее.

VK Fest 2024 собрал в пяти городах 205 тысяч гостей, фестиваль впервые прошел в Уфе и Красноярске. При этом он побил сразу два рекорда России — по числу выступающих артистов и количеству развлечений. На крупнейшем фестивале страны работала 161 развлекательная зона. Руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала, что удалось достичь невероятного результата. Она напомнила, что в 2023-м в фестивале участвовали 175 артистов, а в этом — 277. Также увеличилось число развлечений, отметила она.

С лекциями для гостей выступили 100 экспертов и знаменитостей, в том числе стендап-комик Нурлан Сабуров, олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Максим Траньков, артист Сергей Безруков, фигурист Евгений Плющенко и другие.

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      Алина Гончарова
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