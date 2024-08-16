Трамп пообещал снизить цены на нефть после прихода к власти

Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах снизить цены на энергетику

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах снизит цены на нефть. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Джерси, его цитирует «Интерфакс».

Трамп использовал в своем выступлении слоган «Бури, детка, бури», к которому сторонники его партии уже прибегали в ходе предвыборной кампании 2008 года. «Я немедленно снижу цены с первого дня президентства, мы будем бурить нефть. Это снизит цены на все», — сказал он.

Политик также заявил, что после прихода к власти его администрация за первый год вдвое сократит цены на энергетику. Он напомнил, что запасы нефти в США больше, чем у любой другой страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. Трамп также подчеркнул, что не против новых источников энергии, однако они не позволят решить текущие экономические и энергетические проблемы. «Но мы не можем ради этого уничтожать нашу страну», — добавил он.

Ранее Трамп высказался за право американских президентов влиять на денежно-кредитную политику страны. Он отметил, что заработал много денег и добился большого успеха, благодаря чему обладает «лучшим чутьем», чем у тех, кто принимает решения в исполняющей в США функции Центрального банка Федеральной резервной системе.