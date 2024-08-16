В антироссийских санкциях увидели угрозу мировому судоходству

Lloyd's List: российский теневой флот представляет угрозу мировому судоходству

Запрет властей Евросоюза (ЕС) на страхование судов с нефтью из России привел к увеличению несчастных случаев с участием танкеров теневого флота РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мнение аналитиков старейшего британского судоходного журнала Lloyd's List.

По данным экспертов, с момента вступления в силу этого запрета российские компании для обхода действующих западных санкций стали чаще использовать устаревшие суда с сомнительными страховыми свидетельствами. Владельцы подобных морских транспортных средств предпочитают перевозить грузы, используя подмену трекеров системы идентификации AIS.

Подобную тактику задействуют в том числе для скрытия координат, курса и скорости судов. Кроме того, на таких транспортных средствах устанавливают заведомо ложные флаги. В результате качество технического оснащения подобных судов, как и их соответствие международным стандартам безопасности, вызывают большие сомнения.

Как подчеркивают в Lloyd's List, только за последние несколько лет число несчастных случаев с участием таких устаревших судов превысило 50 инцидентов. На долю серого флота, как уточняют эксперты, в настоящее время приходится более десятой части от суммарного числа танкеров в мире. И в среднесрочной перспективе, согласно их ожиданиям, этот показатель будет расти на фоне усиления западного давления на российское судоходство.

Власти ЕС ввели запрет на страхование судов с нефтью из РФ в начале октября 2022 года. Эта мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций и предусматривает в том числе ограничения на финансовую и техническую помощь танкерам, перевозящим сырье по ценам выше западного потолка в размере 60 долларов за баррель.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института KSE сообщило об увеличении российского теневого флота. По данным аналитиков, в первой половине 2024 года подобная эскадра пополнилась 74 дополнительными танкерами. Резкое увеличение численности теневого флота РФ эксперты связали в том числе с санкциями США в отношении судов, перевозящих российскую нефть. В результате скидки на сырье из РФ снизились, а выручка отечественных экспортеров, напротив, выросла. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов по итогам июля увеличились на 880 миллионов и достигли уровня 17,12 миллиарда долларов.

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