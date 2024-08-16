В МИД России заявили о сохранении санкций после урегулирования конфликта на Украине

Дипломат Биричевский: антироссийские санкции останутся на десятилетия

Антироссийские санкции останутся на десятилетия, вне зависимости от конфликта на Украине и его урегулирования. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает ТАСС.

«Эта история, она на десятилетия, какими бы ни были процесс и результат урегулирования кризиса на Украине. Это, по сути, только предлог, потому что санкции были введены гораздо раньше, их цель — вот такая недобросовестная конкуренция», — рассказал дипломат в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвященной санкциям.

Биричевский добавил, что Запад стремится использовать весь существующий набор экономических инструментов для давления на Россию. При этом он подчеркнул, что подобные шаги негативно влияют и него самого и существующую систему торговли.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что страна отказывается «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы отечественных компаний. При этом республика продолжит соблюдать ряд введенных против России рестрикций, так как «не выдержит» прямых санкций Запада.