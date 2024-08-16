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22:42, 16 августа 2024Мир

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

Экс-разведчик Риттер назвал атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

Риттер назвал атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию и подчеркнул, что это событие войдет в историю «как один из величайших военных провалов всех времен». По его мнению, таким образом российские военные получили возможность лучше подготовиться к противостоянию военной стратегии Североатлантического альянса.

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«После захвата украинской техники и солдат русские теперь изучают модель полного военного спектра НАТО и могут разработать немедленный ответ на нее. Вот почему российские войска побеждают», — заключил Риттер.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

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      Марина Совина
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