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13:36, 17 августа 2024Спорт

Экс-футболист «Спартака» описал любимое место для отдыха фразой «русские там все засрали»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что русские испортили Бали

Фото: Nyimas Laula / Reuters

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко в интервью YouTube-каналу «ДЫР-ДЫРЧИК» рассказал о любимом месте для отдыха.

«Раньше был Бали, но сейчас там все засрали. Причем русские же и испортили», — заявил экс-футболист. Он подчеркнул, что ему не нравится, что остров перестал быть диким, как раньше. Ещенко добавил, что раньше каждый год прилетал на Бали, занимался серфингом, катался на мотоцикле и ходил в клубы.

Ранее Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег. Он вспомнил, что купил за два миллиона рублей землю с теплицами в Краснодарском крае для выращивания клубники.

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2022 год. Всего в составе московского клуба защитник сыграл в 109 матчах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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      Анастасия Борисова
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