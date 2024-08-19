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21:51, 19 августа 2024Ценности

65-летняя Мадонна снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Фото: @madonna

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в бежевом облегающем комбинезоне с глубоким декольте, частично оголившем ее грудь. Свой образ звезда дополнила многочисленными украшениями в виде серебряных цепей и подвесок. Вдобавок певица сделала укладку с завитыми в мелкие локоны волосами и яркий макияж.

Ранее в августе Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным.

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      Екатерина Ештокина
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