65-летняя Мадонна снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в бежевом облегающем комбинезоне с глубоким декольте, частично оголившем ее грудь. Свой образ звезда дополнила многочисленными украшениями в виде серебряных цепей и подвесок. Вдобавок певица сделала укладку с завитыми в мелкие локоны волосами и яркий макияж.

Ранее в августе Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным.