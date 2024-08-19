Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе

Президент США Байден заявил, что заключение сделки по Газе еще возможно

Президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер считает заключение сделки по Газе еще возможным. «Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», — сказал глава Белого дома.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом. Он подчеркнул, что первый раунд переговоров провалился и не привел к улучшениям.

При этом 16 августа в совместном заявлении представителей США, Египта и Катара сообщалось, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа проходят в конструктивном ключе и позитивной атмосфере.