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02:01, 19 августа 2024Мир

Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе

Президент США Байден заявил, что заключение сделки по Газе еще возможно
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер считает заключение сделки по Газе еще возможным. «Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», — сказал глава Белого дома.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом. Он подчеркнул, что первый раунд переговоров провалился и не привел к улучшениям.

При этом 16 августа в совместном заявлении представителей США, Египта и Катара сообщалось, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа проходят в конструктивном ключе и позитивной атмосфере.

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      Марина Совина
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