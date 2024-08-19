Дебютант махачкалинского «Динамо» принес клубу первую победу в РПЛ

Дебютант махачкалинского «Динамо» Джавад принес клубу победу над «Ахматом» в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» победило грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес дебютант Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан (Джавад). 21-летний футболист вышел на замену на 65-й минуте, на 75-й получил желтую карточку, а на 87-й забил первый гол.

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ. Махачкалинцы набрали пять очков и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» идет на 15-м месте с тремя очками.

В следующем туре 23 августа махачкалинское «Динамо» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Днем позднее «Ахмат» примет на своем поле подмосковные «Химки».