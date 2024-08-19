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22:49, 19 августа 2024Мир

Лавров высказался об ответе России на атаку на Курскую область

Лавров: ответ Украине по атаке ВСУ на Курскую область находится в ведении Путина
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос ответных мер страны на атаку со стороны Украины на Курскую область. Об этом он высказался в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Журналист Павел Зарубин задал вопрос Лаврову, какой ответ ждет Украину от России после атаки ВСУ на Курскую область. Министр подчеркнул, что это решение находится в ведении российского президента Владимира Путина.

«Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего», — отметил Лавров.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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