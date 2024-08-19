Против дочерней компании «Лукойла» завели дело о завышении цен на бензин

ФАС завела дело против «Лукойл-Уралнефтепродукт» из-за завышения цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении предприятия ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», дочерней компании «Лукойла», за завышение цен на бензин АИ-92 и АИ-95. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поставщику грозит административный штраф или предписание о переводе полученного в результате противоправных действий дохода в федеральный бюджет.

Поводом для претензий удмуртского подразделения ФАС стало поведение компании в период с апреля по июнь. Тогда биржевые цены на топливо снижались, а на заправках сети они, напротив, увеличивались.

Две недели назад ведомство выдало предписание «Лукойл-Уралнефтепродукту» из-за завышения цен. На тот момент в ФАС подчеркнули, что такие действия нанесли ущерб интересам «неопределенного круга потребителей».

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов подчеркнул, что в ближайшее время ожидать роста стоимости бензина на заправках не приходится, до 70 рублей за литр она точно не дойдет.