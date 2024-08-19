Минобороны сообщило о новой попытке атаки ВСУ на Курскую область

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Утром в понедельник, 19 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа над регионом около девяти часов утра по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

По сообщению Минобороны, в ночь на 19 августа Украина пыталась атаковать два региона России. Четыре беспилотника самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской и Курской областями. Помимо этого, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отражении атаки беспилотника на регион.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего не известно. Владимир Зеленский, комментируя действия ВСУ, заявил, что одной из целей Украины в Курской области является создание буферной зоны на территории России. На этом фоне он призвал страны Запада поторопиться с поставками оружия Киеву.