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10:26, 19 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о новой попытке атаки ВСУ на Курскую область

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Утром в понедельник, 19 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа над регионом около девяти часов утра по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

По сообщению Минобороны, в ночь на 19 августа Украина пыталась атаковать два региона России. Четыре беспилотника самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской и Курской областями. Помимо этого, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отражении атаки беспилотника на регион.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего не известно. Владимир Зеленский, комментируя действия ВСУ, заявил, что одной из целей Украины в Курской области является создание буферной зоны на территории России. На этом фоне он призвал страны Запада поторопиться с поставками оружия Киеву.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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