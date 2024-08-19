На Восточном завершились испытания техкомплекса «Ангары»

На космодроме Восточный завершили четвертый этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты «Ангара». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».
В ходе мероприятий специалисты ракетно-космической отрасли уложили блоки электрозаправочного макета носителя «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» — на технологические фермы для хранения на складе блоков.
В перспективе «Ангару-НЖ» планируется использовать для комплексных испытаний по пилотируемой программе.
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В июле госкорпорация сообщила, что на космодроме начался третий этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты космического назначения «Ангара».
В июне 2023 года «Роскосмос» рассказал, что на Восточном стартовали испытания «Ангары-НЖ».