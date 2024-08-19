Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:39, 19 августа 2024Наука и техника

На Восточном завершились испытания техкомплекса «Ангары»

«Роскосмос»: на Восточном завершились испытания техкомплекса «Ангары»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На космодроме Восточный завершили четвертый этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты «Ангара». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе мероприятий специалисты ракетно-космической отрасли уложили блоки электрозаправочного макета носителя «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» — на технологические фермы для хранения на складе блоков.

В перспективе «Ангару-НЖ» планируется использовать для комплексных испытаний по пилотируемой программе.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В июле госкорпорация сообщила, что на космодроме начался третий этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты космического назначения «Ангара».

В июне 2023 года «Роскосмос» рассказал, что на Восточном стартовали испытания «Ангары-НЖ».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Должны ждать их на родине». В России хотят запретить мигрантам перевозить с собой семьи

      Появилось видео с самым редким оленем в России

      60-летняя Лолита вышла на публику в облегающем наряде

      Вероятность рецессии в США в ближайший год оценили

      Росгвардейцы уничтожили схрон ВСУ с противопехотными минами в Харьковской области

      Туристы искупались в канале напротив кладбища в Европе и прослыли в сети отвратительными

      В Белоруссии сообщили о скорых переговорах с премьером Госсовета КНР

      Половина населения Земли столкнулась с загрязнением питьевой воды

      Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

      На Восточном завершились испытания техкомплекса «Ангары»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше