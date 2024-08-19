«Роскосмос»: на Восточном завершились испытания техкомплекса «Ангары»

На космодроме Восточный завершили четвертый этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты «Ангара». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе мероприятий специалисты ракетно-космической отрасли уложили блоки электрозаправочного макета носителя «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» — на технологические фермы для хранения на складе блоков.

В перспективе «Ангару-НЖ» планируется использовать для комплексных испытаний по пилотируемой программе.

В июле госкорпорация сообщила, что на космодроме начался третий этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты космического назначения «Ангара».

В июне 2023 года «Роскосмос» рассказал, что на Восточном стартовали испытания «Ангары-НЖ».