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16:34, 19 августа 2024Забота о себе

Назван способ снизить холестерин без таблеток

Кардиолог Фомичева: холестерин можно снизить с помощью физической активности

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Высокий уровень холестерина может привести к образованию бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. Способ снизить холестерин без таблеток она назвала в беседе с Life.ru.

Назначать препараты (статины) для снижения уровня липидов в крови должен врач, а сам пациент может прибегнуть к немедикаментозным способам снижения уровня холестерина, предупредила она. «К ним относятся: снижение веса, увеличение регулярной физической активности (активная ходьба или физические упражнения ежедневно в течение 30 минут в день), уменьшение потребления алкоголя. Хорошо бы при этом ограничить потребление легкоусвояемых углеводов, насыщенных жиров, а еще добавить в рацион больше растительной пищи», — объяснила Фомичева.

Кардиолог указала на то, что положительный эффект на уровень холестерина оказывает потребление оливкового масла и жирной рыбы (форели или семги) два раза в неделю: это происходит за счет содержания в них большого количества полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Также, рассказала кардиолог, снижает уровень холестерина красный дрожжевой рис.

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      Александра Лисица
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