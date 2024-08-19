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08:02, 19 августа 2024Мир

Названы главные темы в американских СМИ перед выборами президента

Тема инфляции больше других интересует американские СМИ перед выборами

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Больше всего американские СМИ перед выборами президента интересует тема инфляции и возможной рецессии. При этом в тройке самых упоминаемых тем — право на аборты и мигранты, свидетельствуют подсчеты РИА Новости.

Так, инфляция и в целом проблемы в экономике до августа 2024 года были упомянуты в СМИ 37 тысяч раз. В прошлые выборные годы эта тема также интересовала СМИ больше других. В 2016 году о ней писали почти 25 тысяч раз, в 2020-м — 19,5 тысячи.

О праве на аборты американские издания написали более трех тысяч материалов в текущем году, о ситуации с мигрантами и проблемах на границе — более 2,9 тысячи. В 2020 году у этих тем было всего несколько сотен упоминаний.

Кроме того, 1,2 тысячи раз в 2024 году СМИ США сообщали о проблеме внешнего долга — реже, чем в 2016 и 2012 годах.

Накануне стало известно, что 50 процентов американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. При этом в поддержку ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа выступают 45 процентов совершеннолетних избирателей.

Ранее политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у Трампа есть шанс победить на президентских выборах, так же как и у его главной конкурентки

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      Марина Совина
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