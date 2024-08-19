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12:22, 19 августа 2024Экономика

Подорожание азиатских валют объяснили «сценарием Златовласки»

Bloomberg: бат, вона и ринггит показали самый высокий рост за семь месяцев

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Валюты ряда азиатских стран подорожали до самого высокого за семь месяцев уровня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, малайзийский ринггит вырос на 1,5 процента (4,3678 за доллар), японская иена — на 1,2 процента (145,87 за доллар), южнокорейская вона — на 1,5 процента (1331,35 за доллар), а филиппинское песо — на один процент (56,66 за доллар). Что касается тайского бата, то он подорожал до 34,409 за доллар.

По словам валютного стратега Oversea-Chinese Banking Corp Кристофера Вонга, происходящее похоже на сценарий Златовласки, в котором страхи рецессии в США утихают, а динамика роста в регионе остается умеренной.

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Тем временем экономисты Goldman Sachs Group Inc. в своих прогнозах понизили вероятность рецессии в США в 2025 году с 25 до 20 процентов. Кроме того, они склоняются к мысли, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок Японии смог полностью отыграть рекордный с 1987 года обвал, который произошел 5 августа. Аналитики объяснили случившееся тем, что инвесторы захотели купить заметно подешевевшие акции.

По данным МВФ, доллар пока сохраняет за собой статус основной резервной валюты, хотя на его позиции наступают сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона.

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      Кирилл Луцюк
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