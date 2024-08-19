Суд начал рассматривать вопрос о продлении ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Москве суд рассматривает вопрос о продлении ареста фигурантам дела «Крокуса»

Басманный районный суд Москвы начал рассматривать вопрос о продлении ареста четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство рассматривается в отношении Лутфуллои Назримада, Джумахона Курбонова, Якубджона Юсуфзода и Муххамада Шарипзода (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). ТАСС уточняет, что слушание проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что следователи потребовали продлить арест четырем фигурантам этого дела. Однако их имена не назывались.

16 августа Басманный районный суд столицы на три месяца продлил арест исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они будут под стражей до 22 ноября.