Президент Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без поручения США. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его заявление опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили Соединенные Штаты Америки», — оценил роль Вашингтона в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион Лавров.
Министр иностранных дел России также отметил причастность США к подрыву «Северных потоков». По его словам, Украина не смогла бы совершить его без помощи Вашингтона.
15 августа в Киеве подтвердили согласование с Западом атаки на Курскую область. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он уточнил, что обсуждение проходило не на публичном уровне.