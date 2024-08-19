Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:11, 19 августа 2024Бывший СССР

В Москве рассказали о роли США в нападении ВСУ на Курскую область

Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без поручения США

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без поручения США. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его заявление опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили Соединенные Штаты Америки», — оценил роль Вашингтона в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион Лавров.

Министр иностранных дел России также отметил причастность США к подрыву «Северных потоков». По его словам, Украина не смогла бы совершить его без помощи Вашингтона.

15 августа в Киеве подтвердили согласование с Западом атаки на Курскую область. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он уточнил, что обсуждение проходило не на публичном уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники ВСУ попали в плен в Курской области. Их колонну уничтожили при передислокации

      Еще один член НАТО позволил Киеву использовать западное оружие для ударов по России

      Доказано ступенчатое замедление Земли

      Минобороны показало кадры поражения украинской бронетехники в Курской области

      Путин высказался о товарообороте России и Азербайджана

      Стилист Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба

      Россия ввела новые персональные санкции против Великобритании

      Сокамерницы избили арестованную за подготовку нападения на школу россиянку

      Популярный российский комик назвал американских юмористов ленивыми

      Арестованный по обвинению в организации расправы российский сенатор остался в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше