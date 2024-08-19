В Москве рассказали о роли США в нападении ВСУ на Курскую область

Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без поручения США

Президент Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без поручения США. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его заявление опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили Соединенные Штаты Америки», — оценил роль Вашингтона в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион Лавров.

Министр иностранных дел России также отметил причастность США к подрыву «Северных потоков». По его словам, Украина не смогла бы совершить его без помощи Вашингтона.

15 августа в Киеве подтвердили согласование с Западом атаки на Курскую область. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он уточнил, что обсуждение проходило не на публичном уровне.