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14:50, 19 августа 2024Из жизни

В озере нашли фигурку богини возрастом три тысячи лет

В озере в Италии нашли фигурку древней богини с отпечатками пальцев скульптора

Фото: Daniel Gammert / DPA / Zentralbild / Globallookpress.com

В озере в Италии нашли фигурку древней богини возрастом три тысячи лет. Об этом пишет LiveScience.

Археологи обнаружили женскую фигурку из глины высотой примерно 15 сантиметров на дне озера Больсена, среди развалин древней виллы. На фигурке были отпечатки пальцев скульптора и следы ткани — вероятно, какого-то одеяния. Исследователи считают, что это фигурка богини, которую использовали для домашних религиозных ритуалов.

Озеро Больсена расположено в регионе Этрурия, рядом с вулканом Вольсини. Согласно древнеримским хроникам, в последний раз его извержение произошло в 105 году до нашей эры. Ученые считают, что именно тогда поселение железного века на восточном склоне вулкана, известное как Гран-Карро, ушло под воду. Археологи предполагают, что поселение построили представители культуры Вилланова. Это древнейшая культура на территории Северной и Центральной Италии, пришедшая на смену террамарской культуре бронзового века и, в свою очередь, уступившая место этрусской цивилизации

Сейчас Гран-Карро стало одной из археологических достопримечательностей, которую развивают в рамках Национального плана восстановления и сохранения. Власти планируют создать подводную тропу для посетителей, чтобы туристы могли своими глазами увидеть руины на дне озера.

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