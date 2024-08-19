В США напомнили о покупке 21 истребителя МиГ-29 у Молдавии

NI: в 1997 году США купили у Молдавии 21 истребитель МиГ-29 из-за Ирана

В 1997 году США воспользовались средствами Программы совместного уменьшения угрозы (программы Нанна — Лугара) для покупки у Молдавии 21 истребителя МиГ-29 советского производства, поскольку опасались их приобретения Ираном. Об этом напоминает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.

Автор заявил, что МиГ-29 советского производства способны переносить ядерное оружие, над созданием которого якобы работает Иран. «Соединенные Штаты опасались, что Молдавия может продать эти самолеты МиГ-29 стране, стремящейся обладать возможностями доставки ядерного оружия, в частности, Ирану», — говорится в публикации.

Сичиу пишет, что молдавские истребители отличались от МиГ-29, которыми обладал Иран, поскольку были модернизированы под возможность применения ядерного оружия, а Кишинев продал Вашингтону 21 самолет за 40 миллионов долларов вместе с гуманитарной помощью, включающей, в частности, грузовые автомобили.

После приобретения американская сторона использовала МиГ-29 в учебных воздушных боях.

В июле издание Business Insider (BI) заметило, что российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-37 могут представлять опасность для истребителей F-16, которые Украина получит от Запада, а между последними и российскими Су-35 могут происходить воздушные бои.