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13:31, 19 августа 2024Россия

Власти пообещали оказать помощь пострадавшим в ДТП в Литве россиянам

Калининградские власти пообещали оказать помощь пострадавшим в ДТП в Литве

Фото: Пресс-служба Балтийского флота / РИА Новости

Власти Калининградской области пообещали оказать помощь российским гражданам, пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Литве. Об этом стало известно РИА Новости.

В правительстве региона уточнили, что сейчас уточняются все детали случившегося. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство России в Литве, отметили представители.

До этого сообщалось, что автобус направлялся из Риги в Калининград и перевернулся недалеко от границы Литвы и России. Отмечалось, что в салоне находились 47 пассажиров, 26 были госпитализированы. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

8 августа группа туристов из России и Казахстана пострадала в результате ДТП в турецкой провинции Мугла.

Тогда в результате аварии ранения получили 13 человек. Их доставили в ближайшие больницы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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