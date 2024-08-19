Власти пообещали оказать помощь пострадавшим в ДТП в Литве россиянам

Калининградские власти пообещали оказать помощь пострадавшим в ДТП в Литве

Власти Калининградской области пообещали оказать помощь российским гражданам, пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Литве. Об этом стало известно РИА Новости.

В правительстве региона уточнили, что сейчас уточняются все детали случившегося. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство России в Литве, отметили представители.

До этого сообщалось, что автобус направлялся из Риги в Калининград и перевернулся недалеко от границы Литвы и России. Отмечалось, что в салоне находились 47 пассажиров, 26 были госпитализированы. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

8 августа группа туристов из России и Казахстана пострадала в результате ДТП в турецкой провинции Мугла.

Тогда в результате аварии ранения получили 13 человек. Их доставили в ближайшие больницы.