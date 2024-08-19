Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:05, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Плакат с маршалом Жуковым и призывом к россиянкам рожать детей оказался фейковым

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Ряд Telegram-каналов, в частности Ateo Breaking (пост на данный момент удален) и Om TV заявили, что на улицах Курска появилась реклама со слоганом «Бабы, время пришло!», призывающая россиянок рожать детей. Однако этот рекламный плакат оказался фейковым.

Каналы публиковали изображение рекламного баннера, на котором маршал Георгий Жуков держит на руках маленького ребенка. «Бабы, время пришло!» — гласит подпись. Там также указано, что плакат якобы создан в рамках национального проекта России «Демография».

Плакат был сделан с помощью фотошопа: на оригинальном изображении Жуков не держит на руках ребенка.

Материалы по теме:
Детки в сетке. Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
Детки в сетке.Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
7 февраля 2024
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты. Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты.Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
4 мая 2023

В России действительно реализуется национальный проект «Демография», направленный на поддержку семей с детьми, долголетия и здорового образа жизни. В его рамках в ряде городов появилась наружная реклама со слоганом «Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой». В сети можно найти снимок одного из таких баннеров — за исключением самого плаката, кадр идентичен фото с подписью «Бабы, время пришло!». Это позволяет сделать вывод, что фото реально существующего баннера было отредактировано, чтобы создать фейковое изображение с ненастоящим плакатом и маршалом Жуковым.

Ateo Breaking и Om TV ранее неоднократно распространяли недостоверную информацию, как правило, связанную с событиями на Украине и в России (1, 2, 3).

Утверждение о том, что в Курске появились плакаты с маршалом Жуковым и призывом к женщинам рожать детей, не распространились в СМИ, однако их публиковали пользователи соцсетей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

      Российского военного и его знакомого осудили за кражу iPhone у продавца интернет-сервиса

      Незаконно вырубивший лес на 3 миллиарда рублей российский бизнесмен получил срок

      Объявленного в розыск российского блогера задержали в Краснодаре

      В Армении опровергли очередное заявление Азербайджана об обстреле на границе

      В Москве под внедорожник врача подложили гранату

      Восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

      Германия передала Украине еще один комплекс ПВО, снаряды и беспилотники

      Национализированный Дом Москвы выставят на аукцион в Риге

      В США предрекли Ирану скорое обретение статуса ядерной державы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше