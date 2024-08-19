Плакат с маршалом Жуковым и призывом к россиянкам рожать детей оказался фейковым

Ряд Telegram-каналов, в частности Ateo Breaking (пост на данный момент удален) и Om TV заявили, что на улицах Курска появилась реклама со слоганом «Бабы, время пришло!», призывающая россиянок рожать детей. Однако этот рекламный плакат оказался фейковым.

Каналы публиковали изображение рекламного баннера, на котором маршал Георгий Жуков держит на руках маленького ребенка. «Бабы, время пришло!» — гласит подпись. Там также указано, что плакат якобы создан в рамках национального проекта России «Демография».

Плакат был сделан с помощью фотошопа: на оригинальном изображении Жуков не держит на руках ребенка.

В России действительно реализуется национальный проект «Демография», направленный на поддержку семей с детьми, долголетия и здорового образа жизни. В его рамках в ряде городов появилась наружная реклама со слоганом «Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой». В сети можно найти снимок одного из таких баннеров — за исключением самого плаката, кадр идентичен фото с подписью «Бабы, время пришло!». Это позволяет сделать вывод, что фото реально существующего баннера было отредактировано, чтобы создать фейковое изображение с ненастоящим плакатом и маршалом Жуковым.

Ateo Breaking и Om TV ранее неоднократно распространяли недостоверную информацию, как правило, связанную с событиями на Украине и в России (1, 2, 3).

Утверждение о том, что в Курске появились плакаты с маршалом Жуковым и призывом к женщинам рожать детей, не распространились в СМИ, однако их публиковали пользователи соцсетей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».