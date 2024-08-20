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09:38, 20 августа 2024Мир

Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

Президент Байден: со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски

Фото: Craig Hudson / Reuters

Со времен императора Франции Наполеона I Бонапарта Европа не смотрела на Россию без опаски. Эту цитату экс-госсекретаря США Генри Киссинджера привел на съезде Демократической партии американский лидер Джо Байден, его цитирует ТАСС.

«Я потратил около 190 часов в общей сложности с моими коллегами, главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию», — сказал Байден, добавив, что политика бывшего президента США Дональда Трампа «разорвала в клочья» Европу и НАТО.

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«Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — вспомнил он свой последний разговор с экс-главой Госдепартамента.

Ранее в одном из своих последних интервью Киссинджер заявил, что отсутствие диалога между Россией и США является главной проблемой в российско-американских отношениях.

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      Виктория Кондратьева
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