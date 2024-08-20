БПК «Адмирал Левченко» вышел в Баренцево море

СФ: большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» вышел в море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155 вышел в Баренцево море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота (СФ), пишет ТАСС.

«Сегодня БПК "Адмирал Левченко" Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках выхода моряки отрабатывают элементы противоминного обеспечения БПК корабельной тральной группой, противодействия безэкипажным катерам условного противника и диверсантам, а также элементы противолодочной и противовоздушной обороны.

Экипаж корабля проверит функционирование общекорабельных систем и оборудования, а боевые расчеты БПК отработают нормативы по переводу оружия корабля в различные степени боевой готовности.

БПК «Адмирал Левченко» спустили на воду в 1985 году. Корабль оснащен противолодочным ракетным комплексом «Раструб-Б», зенитным ракетным комплексом «Кинжал», торпедами и артиллерийскими установками.

Ранее в августе на форуме «Армия» представили модель нового корвета на базе малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт». Перспективный корабль может получить малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК».