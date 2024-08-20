Мишустин пообещал создавать новые самолеты за счет ФНБ

Мишустин заявил о расходах ФНБ на строительство и закупку российских самолетов

Правительство России будет финансировать создание и закупку новых российских самолетов, деньги на это есть, в том числе средства возьмут из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, расходы коснутся не только стимулирования спроса у авиакомпаний — власти намерены содействовать и созданию системы послепродажного обслуживания. Мишустин напомнил, что президент страны Владимир Путин поставил задачу увеличить число отечественных лайнеров к 2030 году.

Речь идет о полной линейке самолетов, как о широкофюзеляжных, так и о небольших региональных моделях, которые большей частью созданы с использованием своих разработок и материалов.

Начальная версия программы развития гражданской авиации в период до 2030 года, принятая в июне 2022 года, предусматривала первые поставки отечественных самолетов в авиакомпании уже в 2023 году. В мае 2024-го все сроки были сдвинуты на несколько лет из-за неготовности машин. По состоянию на конец августа ни одна из них не совершила первого полета в той комплектации, в которой они должны были поставляться перевозчикам.

Ранее на этой неделе стало известно, что предварительная стоимость самолета «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2 («кукурузник»), за последний год выросла в три раза, до 455 миллионов рублей. При этом даже стоимость одной машины в 178 миллионов вызывала вопросы у чиновников, потому что разработка могла стать нерентабельной. В то же время источник, близкий к Минпромторгу, утверждает, что пока все цены носят приблизительный характер, так как самолетов фактически не существует.