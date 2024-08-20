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11:55, 20 августа 2024Россия

В России отреагировали на готовность Индии передавать послания между Путиным и Зеленским

Сенатор Климов: Россия сейчас не готова к переговорам с Украиной
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал намерение премьер-министра Индии Нарендры Моди передавать послания между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В беседе с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что вне зависимости от действий других государств в дипломатическом поле Москва не готова к переговорам с Киевом.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные индийские источники сообщило, что Моди в свете своего ожидаемого визита в Киев 23 августа согласился передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Позиция нашего президента известна, он ее декларировал публично. Она заключается в том, что нам не о чем говорить с этим режимом. Как известно, в Москве сомневаются в легитимности господина Зеленского. Это не мешает нашим реальным партнерам (...), имеющим дипломатические каналы с Киевом, что-то предлагать, уточнять. Что за послание — неизвестно, до какой степени оно соответствует нашим национальным интересам, я не знаю», — высказался Климов.

Могу сказать, что Моди действительно неоднократно подчеркивал заинтересованность Индии и стран, с которыми она работает, в том, чтобы украинский конфликт закончился как можно раньше. (...) При этом наша точка зрения была публично заявлена миру совсем недавно, после начала интервенции на территории Курской области: с тех пор я не слышал того, что говорило бы об изменении этой позиции

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

В свою очередь, в Госдуме, комментируя сообщения о планах Моди передавать послания, подчеркнули, что Индия может передавать России любую информацию, в том числе от Украины.

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