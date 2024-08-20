Tesla Илона Маска заставит сотрудников притворяться роботами

Корпорация Tesla начала нанимать сотрудников, которые на собственном примере будут обучать роботов Optimus. На это обратило внимание издание Insider.
Соответствующую вакансию обнаружили на сайте Tesla. В ее описании говорится, что сотрудник должен носить костюм для захвата движений и повторять рутинные действия на заводах компании для обучения роботов. Кандидат может рассчитывать на зарплату до 48 долларов в час.
По словам робототехника из Флоридского университета Кристиана Хабики, фактически Tesla заставит работников притворяться роботами. Затем инженеры будут фиксировать данные о движениях и действиях сотрудников и на их основе обучать роботов Optimus. В том числе поэтому компания ищет людей определенного роста, подходящего под размеры костюма, — не более 170 сантиметров. Профессор робототехники в Технологическом институте Джорджии Анимеш Гарг заявил, что компания Илона Маск нуждается в большом объеме данных для обучения своих роботов.
Журналисты Insider изучили данные деловой соцсети LinkedIn и выяснили, что за последний год Tesla наняла на эту позицию не менее 50 человек. «Они платят людям за то, чтобы те приходили на завод и выполняли определенные действия», — прокомментировал сообщение о вакансии эксперт по робототехнике из Шеффилдского университета Джонатан Эйткен. Представитель Tesla не ответил на просьбу прокомментировать новость.
В конце июля глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания планирует запустить массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Роботов будут предлагать в том числе для работы на производстве.