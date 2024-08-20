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12:06, 20 августа 2024Наука и техника

Tesla Илона Маска заставит сотрудников притворяться роботами

Insider: Tesla заплатит сотрудникам, которые будут притворяться роботами

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Корпорация Tesla начала нанимать сотрудников, которые на собственном примере будут обучать роботов Optimus. На это обратило внимание издание Insider.

Соответствующую вакансию обнаружили на сайте Tesla. В ее описании говорится, что сотрудник должен носить костюм для захвата движений и повторять рутинные действия на заводах компании для обучения роботов. Кандидат может рассчитывать на зарплату до 48 долларов в час.

По словам робототехника из Флоридского университета Кристиана Хабики, фактически Tesla заставит работников притворяться роботами. Затем инженеры будут фиксировать данные о движениях и действиях сотрудников и на их основе обучать роботов Optimus. В том числе поэтому компания ищет людей определенного роста, подходящего под размеры костюма, — не более 170 сантиметров. Профессор робототехники в Технологическом институте Джорджии Анимеш Гарг заявил, что компания Илона Маск нуждается в большом объеме данных для обучения своих роботов.

Журналисты Insider изучили данные деловой соцсети LinkedIn и выяснили, что за последний год Tesla наняла на эту позицию не менее 50 человек. «Они платят людям за то, чтобы те приходили на завод и выполняли определенные действия», — прокомментировал сообщение о вакансии эксперт по робототехнике из Шеффилдского университета Джонатан Эйткен. Представитель Tesla не ответил на просьбу прокомментировать новость.

В конце июля глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания планирует запустить массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Роботов будут предлагать в том числе для работы на производстве.

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      Андрей Ставицкий
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