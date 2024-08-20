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11:34, 20 августа 2024Мир

На Западе указали на провал украинской стратегии в Курской области

WP: продвижение российских военных говорит о провале стратегии ВСУ под Курском

Фото: Thomas Peter / Reuters

Продвижение российских военных на донецком направлении говорит о провале стратегии соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает американская газета Washington Post.

«По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на востоке пока не оправдываются», — говорится в публикации. Военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Штефан Гади и вовсе уверен, что украинские силы имеют «последнюю настоящую линию обороны» лишь в районе города Покровск, одной из целей российских военных.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции стремительно ухудшается. По его словам, украинские военные постепенно утрачивают контроль над ключевыми территориями в Донбассе, где сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения.

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      Виктория Кондратьева
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