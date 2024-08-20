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16:27, 20 августа 2024Россия

В России высказались о последствиях захода иностранных журналистов в Курскую область

Депутат Чепа: иностранные журналисты проникли в Курскую область незаконно

Фото: AP

Иностранные журналисты, незаконно перешедшие границу России и зашедшие в Курскую область, должны быть привлечены к ответственности в рамках российского законодательства, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Насколько мне известно, иностранных журналистов из Курской области достаточно быстро отозвали. Они вернулись обратно, за территорию России, но в любом случае совершили незаконное пересечение границы. Думаю, против этих журналистов должны быть осуществлены необходимые действия в соответствии с нашим законодательством», — считает политик.

Он указал на то, что журналисты иностранных СМИ понимали, что находятся на территории России, а также что подобное пересечение границы незаконно, поэтому нельзя говорить об их неосведомленности.

«Причем они вошли на территорию нашей страны не просто так, а при содействии группировки, которая, в свою очередь, проникла так же незаконно», — сказал Чепа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов газеты The Washington Post в Судже Курской области.

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