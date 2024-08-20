Очевидец рассказал о расстреле ВСУ эвакуировавшихся через реку жителей Курской области

ТАСС: ВСУ расстреляли двух жителей Курской области, эвакуировавшихся через реку

В Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял двух мирных жителей села Гуево Суджанского района, которые пытались эвакуироваться. Об этом в беседе с ТАСС рассказал очевидец произошедшего из соседнего села Плехово.

По его словам, двое молодых людей переплывали реку Псел, когда их заметили украинские военные. «Дорога как раз под речку ведет, и он [солдат ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]. Расстрелял», — сообщил россиянин.

Мужчина добавил, что ВСУ также атаковали при помощи коптера машины с людьми, которых помогал эвакуировать его племянник.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ему отправили много фотографий с расстрелянными мирными жителями. Он подчеркнул, что «это очень тяжело осознавать», однако назвал ситуацию «реальностью» и выразил соболезнования.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным на 20 августа, жертвами вторжения стали 17 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.