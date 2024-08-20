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20:14, 20 августа 2024Ценности

Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка показала откровенное фото

Певица Бьянка показала фото в купальнике после похудения на 35 килограммов

Фото: @biankarnb

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах звезда, которая похудела на 35 килограммов, продемонстрировала подтянутую фигуру в черном слитном купальнике на тонких бретелях на фоне моря. Помимо этого, исполнительница надела обувь на высоких каблуках.

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Липницкая распустила длинные темные волосы и нанесла макияж с ярко-красной помадой. Ее образ завершили массивный кулон на длинной цепочке и браслет.

В мае Бьянка раскрыла подробности пластики после похудения. Знаменитость рассказала, что вследствие изменения веса ее кожа обвисла, и ей пришлось делать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.

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      Екатерина Ештокина
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