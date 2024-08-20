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13:28, 20 августа 2024Спорт

ПСЖ оказался под угрозой исключения из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Le Monde: ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Фото: Nacho Doce / Reuters

Французский ПСЖ оказался под угрозой исключения из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом стало известно Le Monde.

Санкции на клуб могут быть наложены из-за долга по зарплате перед бывшим футболистом команды Килианом Мбаппе. Ранее француз, играющий за «Реал», обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и юридическую комиссию французской лиги с требованием выплатить ему компенсацию по старому контракту в размере 55 миллионов евро.

Если требования Мбаппе признают правомерными, на ПСЖ могут наложить запрет на трансферы. Кроме того, парижанам грозит лишение лицензии для выступления в турнирах под эгидой УЕФА. Одним из условий получения лицензии является отсутствие долгов перед сотрудниками клуба.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально он был представлен 16 июля.

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      Алексей Гусев
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