Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:44, 20 августа 2024Из жизни

Работавшая крупье россиянка рассказала о приходивших в казино бандитах

«Лента.ру»: бывший крупье рассказала, почему радовалась бандитам в казино

Фото: Unsplash

Работавшая крупье в 2000-е годы россиянка по имени Катерина вспомнила, что происходило в казино, когда туда приходили бандиты. Почему таких игроков ждали, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Катерины, в их казино в Нижнем Новгороде приходили как чиновники, так и бандиты. Она отметила, что ее коллеги выстраивались в очередь, чтобы поработать за столом, где сидел преступник. «Он легко расставался с деньгами, потому что они были не его, а бандитские, и давал хорошие чаевые», — объяснила женщина.

Катерина призналась, что радовалась приходу бандитов, потому что из-за своей профессии могла общаться с ними на равных, а не пресмыкаться перед их преступным авторитетом, как другие люди. Ей нравилась такая привилегия.

Материалы по теме:
«Думала, меня увезут в рабство» Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
«Думала, меня увезут в рабство»Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
31 июля 2023
«Людей уже сложно чем-то удивить» Парень с девушкой случайно стали ведущими свадеб. Как они живут и сколько зарабатывают?
«Людей уже сложно чем-то удивить»Парень с девушкой случайно стали ведущими свадеб. Как они живут и сколько зарабатывают?
8 июля 2024

Как рассказывает бывший крупье, в казино игроков разделяли на категории. Были VIP-клиенты, которые играли по-крупному, были те, кто коротал время в компании, и были уже зависимые от азартных игр люди. Она добавила, что неоднократно видела, как к игрокам приходили их плачущие жены и умоляли их уйти.

Ранее ведущие свадеб рассказали «Ленте.ру» о самых неудачных свадьбах в своей карьере. «В середине свадьбы родители невесты начали ругаться. Устроили скандал у всех на глазах и ушли со свадьбы», — описали одно из подобных мероприятий они.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      Президент Молдавии призвала граждан участвовать в референдуме по евроинтеграции

      В Сумской области сообщили о повреждении объектов энергетики

      Тренер «Вашингтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в грядущем сезоне

      В ВСУ пригрозили перестать платить военным зарплату

      Жительница курского приграничья рассказала о разрушенном ВСУ селе

      Российский школьник упал замертво рядом с электросамокатом

      Работавшая крупье россиянка рассказала о приходивших в казино бандитах

      За поиск уязвимостей в Android перестанут платить

      Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше