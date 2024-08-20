Работавшая крупье россиянка рассказала о приходивших в казино бандитах

«Лента.ру»: бывший крупье рассказала, почему радовалась бандитам в казино

Работавшая крупье в 2000-е годы россиянка по имени Катерина вспомнила, что происходило в казино, когда туда приходили бандиты. Почему таких игроков ждали, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Катерины, в их казино в Нижнем Новгороде приходили как чиновники, так и бандиты. Она отметила, что ее коллеги выстраивались в очередь, чтобы поработать за столом, где сидел преступник. «Он легко расставался с деньгами, потому что они были не его, а бандитские, и давал хорошие чаевые», — объяснила женщина.

Катерина призналась, что радовалась приходу бандитов, потому что из-за своей профессии могла общаться с ними на равных, а не пресмыкаться перед их преступным авторитетом, как другие люди. Ей нравилась такая привилегия.

Как рассказывает бывший крупье, в казино игроков разделяли на категории. Были VIP-клиенты, которые играли по-крупному, были те, кто коротал время в компании, и были уже зависимые от азартных игр люди. Она добавила, что неоднократно видела, как к игрокам приходили их плачущие жены и умоляли их уйти.

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