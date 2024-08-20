Редкий леопард нашел пару благодаря сайту знакомств

В Великобритании дальневосточные леопарды стали парой благодаря сайту знакомств

Дальневосточный леопард Фреддо из Дартмурского зоопарка, Великобритания, нашел пару благодаря сайту знакомств для животных. Об этом пишет BBC News.

Самку редкого леопарда Лену привезли из зоопарка британского города Колчестер, после того как ее профиль оказался совместим с профилем Фреддо на сайте Системы управления зоологической информацией. Она позволяет искать самцов и самок для дальнейшего спаривания.

Сотрудники Дартмурского зоопарка надеются, что Лена и Фреддо смогут стать настоящей парой и увеличить популяцию вида. Дальневосточные леопарды находятся под угрозой исчезновения, поэтому их пытаются размножать в неволе. Генеральный директор Дартмурского зоопарка отметил, что рад возможности внести вклад в сохранение этого «культового и харизматичного» вида.

Ранее сообщалось, что китайский зоопарк решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда. По мнению специалистов, он слишком стар, чтобы худеть: ему уже 16 лет.

