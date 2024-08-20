Создан робот для реабилитации после инсульта

Анализирующий мозговую активность робот оказался полезен для реабилитации

Международная группа ученых спроектировала робота-тренера для восстановления пациентов, переживших инсульт или черепно-мозговую травму. Об этом сообщается на сайте The National Robotarium.

Специалисты создали робота, который способен взаимодействовать с пациентом, обрабатывая сигналы его мозга. Во время занятий машина может в режиме реального времени показывать людям движения и обратную связь, тем самым автоматизируя и ускоряя процесс реабилитации. Ученые отметили пользу новой машины.

По данным исследователей шотландской организации National Robotarium, около 80 процентов людей, переживших инсульт и черепно-мозговую травму, имеют нарушения в работе верхних конечностей. Для восстановления им необходимо многократно повторять определенные движения. Однако лишь 30 процентов пациентов успешно завершают программу.

В ходе исследования ученые работали с 16 пациентами, которые перенесли инсульт или черепно-мозговую травму, помогая им с помощью робота. Оказалось, что посредством нейроинтерфейса машина может эффективно предсказывать движения пользователей и демонстрировать им порядок выполнения упражнений.

В конце июня швейцарские ученые из проекта RoboFood создали съедобные детали роботов. Их разработка может пригодиться в медицине для доставки лекарственных препаратов.