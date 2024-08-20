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11:30, 20 августа 2024Спорт

Россиянка назвала катастрофой организацию соревнований по прыжкам с шестом на ОИ-2024

Кнороз назвала катастрофой организацию соревнований по прыжкам с шестом на ОИ
Полина Кнороз

Полина Кнороз. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз назвала катастрофическим уровень организации соревнований по ее виду спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Легкоатлетку цитирует ТАСС.

По ее словам, организаторы слишком долго не позволяли австралийке Нине Кеннеди продолжить выступление и попробовать преодолеть высоту 4,95 метра. «Это просто ужас, сделать на таких высотах такую огромную паузу в ситуации, когда спортсмен на адреналине способен прыгать еще выше, мне очень обидно было за Нину», — заявила Кнороз.

Кеннеди в Париже завоевала золотую медаль с результатом 4,90 метра. Не преодолев 4,95 метра с первой попытки, австралийка отказалась от дальнейших выступлений.

25-летняя Кнороз — действующая чемпионка России в прыжках с шестом. Она также дважды выигрывала первенство страны в помещении.

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      Алексей Гусев
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