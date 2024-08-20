Тренер избитого в Крыму боксера Двали рассказал о его восстановлении

Тренер Дмитрия Двали Иван Щелок заявил, что восстановление боксера будет долгим

Иван Щелок, тренер избитого в Крыму российского боксера Дмитрия Двали, рассказал о восстановлении спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист отметил, что его подопечному еще предстоят операции. «Восстановление будет долгим. Но Дима настроен позитивно, это самое главное. Верим и надеемся!» — заявил Щелок.

Ранее Двали рассказал, что перенес три операции на глазу, но врачи не дают никаких прогнозов. Боксер отметил, что хотел бы продолжить карьеру, но пока об этом речи не идет.

Двали получил травму глаза в драке в Феодосии. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.