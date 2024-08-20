Тренер «Вашингтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в грядущем сезоне

Карбери допустил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в грядущем сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил шансы российского форварда команды Александра Овечкина в грядущем сезоне побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит сайт лиги.

Специалист допустил, что это произойдет. «Если он сможет занимать правильные позиции для бросков, а я ожидаю, что он это сделает, я не думаю, что будет преувеличением сказать, что он сможет забить 42 гола в его возрасте», — заявил Карбери.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон стартует 4 октября.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.