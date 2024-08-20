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10:16, 20 августа 2024Интернет и СМИ

В Китае заявили о приводящем к поражению шаге США

GT: участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Вашингтона

Фото: Jung Yeon-Je / Reuters

Участие Соединенных Штатов Америки в конфликтах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению Вашингтона. Об этом заявили журналисты газеты Global Times (GT), базирующейся в Китае.

«На протяжении всей истории державы, которые участвовали в конфликтах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение», — говорится в материале.

Обозреватели обратили внимание на тот факт, что поддержка Киева истощает ресурсы Штатов, в то время как после начала конфликта Израиля и Палестины большая часть вооружения, предназначенного Украине, была отправлена Израилю. В таких условиях Вашингтон рискует не справиться с разжигаемым им же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнули в издании.

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«Если Штаты ввяжутся одновременно в три конфликта, их военно-промышленный комплекс будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий», — заключается в публикации.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по ситуации в Курской области, но считают действия Киева «суверенным решением».

В свою очередь, представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Европейский союз не выступает против вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 19 августа, за время боевых действий на курском направлении Киев потерял до 3800 военнослужащих.

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      Олег Давыдов
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