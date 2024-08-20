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15:54, 20 августа 2024Бывший СССР

В одном из регионов Украины зафиксировали превышение уровня хлора в десять раз

В Тернопольской ОВА сообщили о превышении уровня хлора в воздухе в десять раз

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Тернопольской области Украины фиксируется превышение уровня хлора в воздухе и воде. Об этом рассказали в областной военной администрации (ОВА) региона, сообщение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Специалисты обнаружили превышение уровня содержания хлора от четырех до десяти раз из-за возгорания горюче-смазочных материалов», — заявил замглавы Тернопольской ОВА Виктор Устенко.

В связи с этим жителям региона рекомендовали ограничивать пребывание на открытом воздухе и избегать нахождения около водоемов.

20 августа в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили о взрыве на хранилище топлива в Тернополе. К тушению объекта были привлечены 90 спасателей с 21 единицей техники. Возгорание удалось ликвидировать. По данным пророссийского подполья, топливо с данного нефтехранилища украинские военные отвозили на передовую.

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      Екатерина Грищенко
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