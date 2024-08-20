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22:55, 20 августа 2024Силовые структуры

В отделах полиции Петербурга начались следственные действия

В ряде отделов полиции Петербурга начались следственные действия

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге в нескольких отделах полиции начались следственные действия. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК).

Расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц». В рамках дела будет изучено возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории России.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двенадцать человек по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ после конфликта таксистов. Фигуранты грубо выражались в месте массового скопления граждан, мешали свободному проходу других лиц, размахивали руками, блокировали проезд транспорта, а также не реагировали на замечания.

20 августа сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после задержания активистов «Русской общины». Накануне они решили выяснить отношения с таксистами-мигрантами, которые, по их мнению, не дают работать русским водителям.

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      Марина Совина
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