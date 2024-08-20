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11:58, 20 августа 2024Экономика

В России появился новый биржевой товар

РБК: на Восточной бирже начали торговать щебнем

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На Восточной бирже прошли первые биржевые торги щебнем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей площадки.

Оказалось, что торги запустили при поддержке правительства Московской области. Стоимость товара будет определяться исходя из тех сделок, которые были совершены в этом регионе. Ожидается, что вслед за щебнем биржа запустит торги песком, торфом и другими товарами.

По словам генерального директора биржи Андрея Салащенко, в ходе торгов щебнем на Восточной бирже учитывается его стоимость при отгрузке. Иными словами, расходы на поставку в цену не закладываются. Вопрос логистических расходов будут решаться на втором этапе.

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Мне мнению гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Марии Ярмальчук, такие биржевые торги могут заинтересовать строителей. В частности, тех, которые работают с государственным заказом.

В свою очередь, вице-президент «Опоры России» Евгений Илле отметил, что вопрос о биржевой торговле щебнем и песком поднимали еще с 2008 года, но из-за ряда сложностей отказывались от воплощения этой идеи в жизнь. С одной стороны, из-за профицита производственных мощностей, а с другой — из-за большого значения логистики (60–70 процентов от цены поставки).

В конце мая 2024 года сообщалось, что перевозка строительных грузов по российским железным дорогам продемонстрировала худшую динамику за последние пять лет. С января по май среднесуточная погрузка оказывалась ниже прошлогодней на семь процентов. Причем особенно скверная ситуация сложилась именно со щебнем. Его перевозки весной упали на 13-15 процентов.

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