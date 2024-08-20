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17:50, 20 августа 2024Спорт

В Словакии ответили на критику из-за приглашения в сборную игравших в России хоккеистов

Глава SZLH Шатан заявил, что в Словакии нет запрета на приглашение игроков КХЛ

Фото: Fredrik Hagen / Reuters

Президент Словацкой федерации хоккея (SZLH) Мирослав Шатан ответил на критику из-за приглашения в сборную страны игравших в России спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Шатан заявил, что в стране нет запрета на вызов в сборную представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Глава SZLH посоветовал корреспонденту, задавшему ему данный вопрос, больше заниматься спортивной журналистикой, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой.

12 апреля SZLH объявила об отказе от вызова в сборную страны игроков, выступавших в КХЛ. В федерации заявили, что словацкие хоккеисты, игравшие в КХЛ, недоступны для нужд сборной. Таким образом, эти игроки не смогли принять участие в чемпионате мира 2023 года.

В КХЛ в прошлом сезоне выступало девять игроков из Словакии. Ни одному из них не удалось стать обладателем Кубка Гагарина.

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      Анастасия Борисова
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