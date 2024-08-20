Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: альянс НАТО фактически вторгся на территорию России

Альянс НАТО руками Украины фактически вторгся на территорию России. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска, наши прокси-войска, в Россию», — сказал эксперт.

Джонсон задался вопросом, что бы сделали США в ответ на вторжение мексиканских войск при поддержке России. «Мы бы рассматривали это как акт войны, не военной спецоперации, а войны. Мы бы начали уничтожать Мексику», — подчеркнул он.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что вторжение Украины в Курскую область была согласована с НАТО и не могла состояться без одобрения альянса.