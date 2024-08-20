Врач раскрыла неожиданную опасность остановок дыхания во сне

Офтальмолог Бедрединова: апноэ во сне и стресс повышают риск отслоения сетчатки

Апноэ во сне — случайные кратковременные остановки дыхания во время ночного отдыха — существенно повышают риск отслоения сетчатки, предупредила офтальмолог, врач высшей категории Альфия Бедрединова. Неожиданную опасность остановок дыхания она раскрыла «Газете.Ru».

Бедрединова со ссылкой на научные исследования заявила, что одним из провокаторов отслоения сетчатки является повышение уровня гормонов-кортикостероидов в крови. Это может произойти как на фоне приема стероидных гормонов, так и при сильном стрессе или беременности. «В группе риска пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна: у них повышен уровень катехоламинов и кортизола в крови», — отметила врач. Она добавила, что у людей с плохим качеством сна отслоение сетчатки встречается в 2-2,5 раза чаще.

Также, по словам офтальмолога, спровоцировать это заболевание могут и психосоматические факторы, в частности, сильный стресс и тревожность. Кроме того, отслоение сетчатки может стать осложнением таких хронических заболеваний, как туберкулез, вирусные инфекции, интоксикации и аллергия.

Ранее офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова предупредила людей, носящих контактные линзы, о риске потерять зрение. К подобным последствиям, по ее словам, может привести несоблюдение правил ношения линз.

