Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:39, 20 августа 2024Наука и техника

«Яндекс» представил новую умную колонку

«Яндекс» представил смарт-колонку «Станция лайт 2» за 5990 рублей

Фото: Яндекс

Российская компания «Яндекс» обновила линейку умных колонок, представив модель «Станция лайт 2». Об этом сообщается на сайте производителя.

Устройство получило обновленный дизайн, встроенный динамик мощностью 6 ватт и LED-дисплей. В компании заявили, что звук девайса стал более чистым и объемным. «Станцию лайт 2» оценили в 5990 рублей.

Отличительной особенностью смарт-колонки стала поддержка «технологии эмоционального синтеза». Во время разговора с пользователем голосовой помощник «Алиса» будет выбирать интонацию в зависимости от контекста — удивление, дружелюбие, сочувствие, грусть или обиду. Также «Станция лайт 2» сможет различать голоса детей и предлагать им соответствующий контент. Голосовой ассистент работает с поддержкой нейросети YandexGPT 3 Pro.

Кроме того, новая «Станция» может запоминать Wi-Fi-сети, к которым она подключалась ранее. В «Яндексе» рассказали, что скоро выпустят портативный аккумулятор для колонки. С помощью аксессуара «Станция лайт 2» сможет работать до трех часов в режиме воспроизведения музыки.

В конце июля в «Яндексе» рассказали, что во втором квартале 2024 года продажи фирменных умных телевизоров выросли на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество активных телевизоров на этих платформах достигло показателя 3,6 миллиона в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Россия назвала аморальными заявления министра обороны Великобритании по Курской области. О чем он говорил?

      Украина выделит полмиллиарда долларов на закупку дронов

      В «Зените» сообщили о пропуске пятью футболистами матча со «Спартаком»

      Начато расследование из-за жесткой посадки самолета в российском аэропорту

      Стилист Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба

      Началось рассмотрение продления ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

      Полковник объяснил значение перехода Нью-Йорка под контроль России

      Власти российского города выселили ушедшего на СВО бойца

      Мирный россиянин пострадал при атаке украинского FPV-дрона

      Российские школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше