«Яндекс» представил новую умную колонку

«Яндекс» представил смарт-колонку «Станция лайт 2» за 5990 рублей

Российская компания «Яндекс» обновила линейку умных колонок, представив модель «Станция лайт 2». Об этом сообщается на сайте производителя.

Устройство получило обновленный дизайн, встроенный динамик мощностью 6 ватт и LED-дисплей. В компании заявили, что звук девайса стал более чистым и объемным. «Станцию лайт 2» оценили в 5990 рублей.

Отличительной особенностью смарт-колонки стала поддержка «технологии эмоционального синтеза». Во время разговора с пользователем голосовой помощник «Алиса» будет выбирать интонацию в зависимости от контекста — удивление, дружелюбие, сочувствие, грусть или обиду. Также «Станция лайт 2» сможет различать голоса детей и предлагать им соответствующий контент. Голосовой ассистент работает с поддержкой нейросети YandexGPT 3 Pro.

Кроме того, новая «Станция» может запоминать Wi-Fi-сети, к которым она подключалась ранее. В «Яндексе» рассказали, что скоро выпустят портативный аккумулятор для колонки. С помощью аксессуара «Станция лайт 2» сможет работать до трех часов в режиме воспроизведения музыки.

В конце июля в «Яндексе» рассказали, что во втором квартале 2024 года продажи фирменных умных телевизоров выросли на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество активных телевизоров на этих платформах достигло показателя 3,6 миллиона в месяц.