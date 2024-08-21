Экс-футболистка «Челси» ответила на вопрос о давлении в Англии из-за российского паспорта

Футболистка Алсу Абдуллина рассказала, что руководство «Челси» поддерживало ее

Бывшая полузащитница лондонского «Челси» Алсу Абдуллина ответила на вопрос о давлении в Англии из-за российского паспорта. Ее слова приводит «Чемпионат».

Футболистка рассказала, что руководство «Челси» поддерживало ее и предлагало помощь. Она подчеркнула, что российское гражданство не стало причиной ухода из команды. «Я не была готова ни физически, ни психологически и, можно сказать, упустила свой шанс», — объяснила Абдуллина.

Абдуллина покинула «Челси» в июне этого года по истечении срока контракта. Она перешла в московский «Локомотив».

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Вместе с клубом она дважды стала чемпионкой Англии и обладательницей Кубка страны. В сезоне-2023/2024 россиянка на правах аренды играла в «Париже», с которым завоевала бронзу чемпионата Франции. За сборную России Абдуллина сыграла 45 матчей.