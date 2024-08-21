Флаг России появился в ролике УЕФА про Лигу чемпионов

Флаг России появился в ролике УЕФА про формат жеребьевки Лиги чемпионов

Флаг России появился в ролике Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) про формат жеребьевки Лиги чемпионов в новом сезоне. Видео доступно на странице организации в соцсети X.

Российский флаг дважды появляется на видео во время демонстрации примера корзин с различными командами. С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут принимать участие 36 клубов, которые на старте будут соревноваться не в групповом, а в едином этапе. Каждая команда проведет восемь матчей с разными соперниками — четыре на своем поле и четыре на выезде.

Ранее УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов. В новой версии акцент сделан на вокальной части.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола с февраля 2022 года.